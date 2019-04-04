Совет директоров издательского дома Cond Nast (выпускает глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ) объявил о назначении на должность главы компании Роджера Линча, бывшего руководителя сервиса потокового воспроизведения музыки Pandora

Совет директоров издательского дома Cond Nast (выпускает глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ) объявил о назначении на должность главы компании Роджера Линча, бывшего руководителя сервиса потокового воспроизведения музыки Pandora, сообщается в четверг на сайте компании."Роджер Линч, бывший главный исполнительный директор Pandora, станет первым глобальным главным исполнительным директором Cond Nast, о чем было объявлено сегодня", - говорится в пресс-релизе. Он вступит в должность 22 апреля.Отмечается, что Роберт Соерберг, который занимал позицию главы американского отделения компании и проработал в ней в общей сложности в течение 18 лет, уходит в отставку. Такое решение издательский дом принял на фоне объединения Cond Nast и Cond Nast International.