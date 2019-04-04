Певица показала, как выглядит без макияжа. Надежда Мейхер-Грановская опубликовала фото в своем микроблоге в соцсети.

Певица показала, как выглядит без макияжа. НадеждаМейхер-Грановская опубликовала фото в своем микроблоге в соцсети.Естественная красота "исполнительницывосхитила пользователей Instagram. Участница"золотого" состава группы "ВИА Гра" позирует из салона машины, демонстрируяшикарную улыбку."Солнце "заливает" своими лучами", – подписала снимок Надежда Мейхер-Грановская. Публикация очаровала поклонниковсвоей натуральностью, передает"Вы сама каксолнышко! Я желаю Вам и Вашей семье здоровья и счастья!" (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Солнцес Солнышком соперничает… Кто кого, в общем", "Не не не) Это Вы заливаете нас своими лучами)", "Совсеммолоденькая", – осыпали комплиментами певицу подписчики.Трудно поверить, что много лет назад стеснялась своих форм. Как писали "Дни.ру", большая грудь помешаласделать карьеру балерины.Ранее артисткаотметила, что со временем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя.Сейчас она настолько уверена в своей красоте, что отказывается от ретушифотографий.Напомним, стала широко известна после того, как вместе с ВеройБрежневой и Альбиной Джанабаевой попала в руки продюсера Константина Меладзе.Именно благодаря огромному бюсту ей посчастливилось стать частью "ВИАГры".