Певица показала, как выглядит без макияжа. Надежда
Мейхер-Грановская опубликовала фото в своем микроблоге в соцсети.
Певица показала, как выглядит без макияжа. Надежда
Мейхер-Грановская опубликовала фото в своем микроблоге в соцсети.
Естественная красота "исполнительницы
восхитила пользователей Instagram. Участница
"золотого" состава группы "ВИА Гра" позирует из салона машины, демонстрируя
шикарную улыбку.
"Солнце "заливает" своими лучами", – подписала снимок Надежда Мейхер-Грановская. Публикация очаровала поклонников
своей натуральностью, передает
"Вы сама как
солнышко! Я желаю Вам и Вашей семье здоровья и счастья!" (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Солнце
с Солнышком соперничает… Кто кого, в общем", "Не не не) Это Вы заливаете нас своими лучами)", "Совсем
молоденькая", – осыпали комплиментами певицу подписчики.
Трудно поверить, что много лет назад стеснялась своих форм. Как писали "Дни.ру", большая грудь помешала
сделать карьеру балерины.
Ранее артистка
отметила, что со временем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя.
Сейчас она настолько уверена в своей красоте, что отказывается от ретуши
фотографий.
Напомним, стала широко известна после того, как вместе с Верой
Брежневой и Альбиной Джанабаевой попала в руки продюсера Константина Меладзе.
Именно благодаря огромному бюсту ей посчастливилось стать частью "ВИА
Гры".