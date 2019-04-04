Эмир Кустурица получил звание почетного доктора Воронежского госуниверситета. Решение о присуждении титула принял Ученый совет вуза, а предложили эту идею сотрудники гуманитарных факультетов. Об этом сообщает ГТРК Воронеж со ссылкой на пресс-службу ВГУ.

Эмир Кустурица получил звание почетного доктора Воронежского государственного университета. Решение о присуждении титула принял Ученый совет вуза, а предложили эту идею сотрудники гуманитарных факультетов ВГУ. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу вуза.Руководство Воронежского государственного университета считает, что это позволит открыть новые перспективы для развития образовательной деятельности. "Кустурица — личность мирового масштаба. Его поддержка поможет наладить сербско-российский диалог и открыть на филфаке ВГУ курсы по изучению сербского языка. Университет заинтересован в сотрудничестве с балканскими странами", - заявил ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий.В настоящий момент почетными докторами Воронежского госуниверситета являются около сорока политических, научных, духовных и культурных деятелей. Например, вице-президент Кубинской академии наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт (сын Фиделя Кастро), патриарх Кирилл, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.