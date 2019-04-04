Европарламент утвердил проект поправок в газовую директиву Евросоюза - они устанавливают правила использования трубопроводов, идущих не из стран Евросоюза на территорию Европы.

Европарламент утвердил проект поправок в газовую директиву Евросоюза - они устанавливают правила использования трубопроводов, идущих не из стран Евросоюза на территорию Европы. В том числе это касается и газопровода "Северный поток-2", который должен протянуться из России в Германию.Доработанный текст передадут в Совет ЕС для окончательного утверждения и введения в действие. Все технические процедуры в Евросоюзе планируют выполнить до конца текущего года, чтобы директива вступила в силу до запуска "Северного потока-2", сообщает ТАСС.