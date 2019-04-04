Бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире телеканала Россия 24, что вокруг нашей страны все больше лабораторий, где работают над биологическим оружием.

Бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что вокруг нашей страны все больше лабораторий, где работают над биологическим оружием.По его словам, под нужды стран Запада приспосабливают советское наследие — те самые научные институты, которые работали на территории соседних Грузии или Украины.О грузинских биобазах стало известно из откровений бывшего министра госбезопасности страны Игоря Гиоргадзе. Аналогичных официальных данных по Украине пока нет, но Геннадий Онищенко напомнил, что в Одессе США модернизировали бывшую противочумную станцию."Нарастающая угроза со стороны Украины, поскольку там ведется активное строительство наступательных военных баз. У нас есть угроза со стороны Грузии. По нашему периметру выставлена цепь. Военно-биологический потенциал США, очевидно, затачиваемый против нашей страны, опасен и для тех стран, на которых находятся их объекты", — подчеркнул эксперт.