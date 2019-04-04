Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении законопроект, существенно упрощающий госзакупки в сфере культуры. Итоговый документ стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом – режиссерами, актерами, музыкантами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении законопроект, существенно упрощающий госзакупки в сфере культуры. Итоговый документ стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом – режиссерами, актерами, музыкантами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Представители организаций в сфере культуры неоднократножаловались на проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться впроцессе закупок. Поправки, принятые нижней палатой, предусматривают запрет напривлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок уединственного поставщика.Законопроект дает творческим организациям не обосновыватьцену контракта. Это возможно в случае, если покупаются уникальные произведенияи ценности или если они приобретаются у конкретного автора.Принятый документ позволяет увеличить сумму разовыхединовременных закупок у единственного поставщика. Проект закона увеличивает еес 400 до 700 тысяч рублей. "Ко второму чтению, возможно, она будет немногоскорректирована в меньшую сторону. И тем не менее это все равно существенноеувеличение", – отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.Вячеслав Володин напомнил, что с поручением правительствуподготовить изменения в законодательство выступил президент Владимир Путин в ходе встречис деятелями культуры. Спикер назвал неприемлемой ситуацию, когда из-забюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации, а филармония -закупить музыкальные инструменты."Изменения в закон создают условия для творчества", —сказал Володин.Совершенствование госзакупок в сфере культуры продолжится. В Госдуме создана рабочая группа, которая будет анализироватьзакон для подготовки предложений по повышению эффективности закупочныхпроцедур.Откладывать рассмотрение законопроекта во втором и третьемчтении не стоит, отметил Володин. Во втором, основном чтении документможет быть рассмотрен 9-го апреля, а 10-го – в третьем, добавил спикер.Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культурыбыл внесен в декабре прошлого года. В обсуждении нормативно-правового актапринимали активное участие деятели театра – художественный руководитель "Etcetera" Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директорГосударственного театра наций Мария Ревякина и другие.