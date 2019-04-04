Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении законопроект, существенно упрощающий госзакупки в сфере культуры. Итоговый документ стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом – режиссерами, актерами, музыкантами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 4 апреля, приняла в первом чтении законопроект, существенно упрощающий госзакупки в сфере культуры. Итоговый документ стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом – режиссерами, актерами, музыкантами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Представители организаций в сфере культуры неоднократно
жаловались на проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в
процессе закупок. Поправки, принятые нижней палатой, предусматривают запрет на
привлечение субподрядчиков и расширяют перечень оснований для закупок у
единственного поставщика.
Законопроект дает творческим организациям не обосновывать
цену контракта. Это возможно в случае, если покупаются уникальные произведения
и ценности или если они приобретаются у конкретного автора.
Принятый документ позволяет увеличить сумму разовых
единовременных закупок у единственного поставщика. Проект закона увеличивает ее
с 400 до 700 тысяч рублей. "Ко второму чтению, возможно, она будет немного
скорректирована в меньшую сторону. И тем не менее это все равно существенное
увеличение", – отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
Вячеслав Володин напомнил, что с поручением правительству
подготовить изменения в законодательство выступил президент Владимир Путин в ходе встречи
с деятелями культуры. Спикер назвал неприемлемой ситуацию, когда из-за
бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации, а филармония -
закупить музыкальные инструменты.
"Изменения в закон создают условия для творчества", —
сказал Володин.
Совершенствование госзакупок в сфере культуры продолжится. В Госдуме создана рабочая группа, которая будет анализировать
закон для подготовки предложений по повышению эффективности закупочных
процедур.
Откладывать рассмотрение законопроекта во втором и третьем
чтении не стоит, отметил Володин. Во втором, основном чтении документ
может быть рассмотрен 9-го апреля, а 10-го – в третьем, добавил спикер.
Напомним, законопроект об упрощении закупок в сфере культуры
был внесен в декабре прошлого года. В обсуждении нормативно-правового акта
принимали активное участие деятели театра – художественный руководитель "Et
cetera" Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор
Государственного театра наций Мария Ревякина и другие.