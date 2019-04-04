Итальянский футбольный клуб Интер подаст иск у американскому клуб Интер Майами, созданному бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Миланцы недовольны тем, что Бекхэм использовал их название.

Итальянский футбольный клуб "Интер" подаст иск у американскому клуб "Интер Майами", созданному бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Миланцы недовольны тем, что Бекхэм использовал их название.В Милане считают, что клуб из Майами нарушил их право собственности на товарный знак. В связи этим миланский "Интер" намерен добиваться от клуба Бекхэма изменения названия. "Интер Майами" должен дебютировать в МЛС в 2020 году.Как сообщает ТАСС, американская сторона не считает себя виновной в нарушении прав итальянцев на товарный знак. Слово "Интер" широко распространено в футболе и не ассоцируется только с миланским клубом, полое название которого "Интернационале".