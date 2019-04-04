Стало известно, что популярная американская исполнительница Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую больницу. 37-летняя артистка не смогла самостоятельно справиться с переживаниями, вызванными тяжелой болезнью отца.

Стало известно, что популярная американская исполнительница Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую больницу. 37-летняя артистка не смогла самостоятельно справиться с переживаниями, вызванными тяжелой болезнью отца.Сообщается, что Бритни Спирс сама приняла решение воспользоваться помощью специалистов. Говорят, в клинике певица пробудет минимум месяц. Сама артистка предпочитает не обсуждать свои проблемы со здоровьем, а вот люди из ее окружения поделились подробностями с репортерами. Так, они рассказали, что Бритни в "очень нестабильном состоянии". "Она совсем перестала спать и сильно измучена", – приводит слова близких певицы TMZ.Говорят, артистка сильно переживает из-за нездоровья отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он едва не умер. Недавно ему сделали вторую операцию, и сейчас, говорят, он в плохом состоянии. Кстати, якобы именно отец попросил Бритни Спирс лечь в клинику. Он не мог больше видеть, как дочь буквально сходит с ума из-за него.От волнений Бритни Спирс даже отменила свое шоу в Лас-Вегасе, которое, к слову, пользовалось бешеной популярностью. Тогда певица сделала публичное заявление. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Бритни Спирс написала: "Даже не знаю, с чего начать, сложно говорить... Я не буду выступать со своим новым шоу Domination. А я ведь с нетерпением ждала его начала, ждала встречи с вами. Однако важно всегда ставить семью на первое место... Поэтому я приняла такое решение"."Несколько месяцев назад мой папа попал в больницу и чуть не умер. Мы очень рады, что он смог выжить, но ему предстоит долгий путь к восстановлению. В это время мне пришлось принять трудное решение, чтобы полностью сосредоточиться на моей семье. Я надеюсь, вы поймете меня. Благодарю вас всех за молитвы и поддержку. Спасибо. я вас всех очень люблю. Всегда", – завершила свой пост Бритни Спирс. не забыв уточнить, где и при каких условиях можно вернуть билеты на ее концерты.