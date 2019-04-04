Актер Анатолий Смиранин рассказал, что неизвестные похитили его рюкзак, в котором находились документы и банковские карты. Звезда сериала Две судьбы уже написала заявление в полицию.

Актер Анатолий Смиранин рассказал, что неизвестные похитили его рюкзак, в котором находились документы и банковские карты. Звезда сериала "Две судьбы" уже написала заявление в полицию.Инцидент произошел 18 марта. Артист оставил свою сумку марки Supreme в коридоре детской стоматологической клиники. Когда он вернулся из кабинета врача, то обнаружил, что рюкзак пропал.В сумке находились паспорт, водительское удостоверение и банковские карты. Анатолий Смиранин обратился за помощью в правоохранительные органы, однако полицейским так и не удалось найти рюкзак в клинике. В МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаетНапомним, что Анатолий Смиранин окончил театральное училище имени Щепкина и сейчас работает в театре "Сфера". Наибольшую известность ему принесли роли в телесериалах "Две судьбы", "Аромат шиповника" и "Грехи отцов".Напомним, что в конце февраля в полицию обратился актер театра и кино Дмитрий Родонов. По словам артиста, малознакомый мужчина похитил у него около 30 тысяч рублей. Злоумышленник отказался отдать флеш-карту и деньги супруге актера, а позже забрал с собой мобильный телефон звезды.