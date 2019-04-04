Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пройдут
только в том случае, если артист сдаст анализы на алкоголь и наркотики. Такое
условие поставил президент.
Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пройдут
только в том случае, если артист сдаст анализы на алкоголь и наркотики. Такое
условие поставил президент.
Исторические дебаты вышедших во второй тур выборов на Украине артиста и
президента не начнутся пока Владимир Зеленский не сдаст анализы в медицинском
кабинете на стадионе "Олимпийский". С таким заявлением выступил представитель
избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
Результаты анализов должна будет публично огласить сертифицированная
независимая лаборатория. Избиратели должны
знать правду о кандидате Зеленском, считают в штабе Порошенко.
Напомним, что актер предложил президенту провести публичные
дебаты на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился и выставил ряд
условий, в частности, Зеленский должен будет оплатить половину расходов за аренду
стадиона (около 2 000 долларов). Мало того, шоумену нужно будет объяснить
происхождение этих средств.
До первого тура выборов никто из кандидатов в президенты в
дебатах не участвовал. В назначенный день только лидер "Батькивщины"
Юлия Тимошенко пришла на телевидение, но увидев, что никто из ее политических
оппонентов не пришел, сказала: "Пришла на дебаты, хотя дебаты
некого".
Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта.
Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующего
президента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21
апреля.