Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пройдут только в том случае, если артист сдаст анализы на алкоголь и наркотики. Такое условие поставил президент.

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пройдуттолько в том случае, если артист сдаст анализы на алкоголь и наркотики. Такоеусловие поставил президент.Исторические дебаты вышедших во второй тур выборов на Украине артиста ипрезидента не начнутся пока Владимир Зеленский не сдаст анализы в медицинскомкабинете на стадионе "Олимпийский". С таким заявлением выступил представительизбирательного штаба Порошенко Олег Медведев.Результаты анализов должна будет публично огласить сертифицированнаянезависимая лаборатория. Избиратели должнызнать правду о кандидате Зеленском, считают в штабе Порошенко.Напомним, что актер предложил президенту провести публичныедебаты на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился и выставил рядусловий, в частности, Зеленский должен будет оплатить половину расходов за арендустадиона (около 2 000 долларов). Мало того, шоумену нужно будет объяснитьпроисхождение этих средств.До первого тура выборов никто из кандидатов в президенты вдебатах не участвовал. В назначенный день только лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко пришла на телевидение, но увидев, что никто из ее политическихоппонентов не пришел, сказала: "Пришла на дебаты, хотя дебатынекого".Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта.Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующегопрезидента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21апреля.