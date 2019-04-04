Азербайджан становится популярным направлением денежных переводов. Каким образом наиболее выгодно отправить деньги в эту страну сегодня?

Объем денежных переводов в Азербайджан достиг 1,1 миллиарда долларов. Более 90% от этой суммы отправлено физическими лицами из-за рубежа. Речь идет о безвозмездных трансфертах, которые совершаются с помощью различных платежных систем.

Одним из наиболее популярных способов отправки являются услуги системы платежных сервисов «Золотая Корона». В Азербайджане ее популярность возросла после того, как в приложении Денежные переводы появилась возможность зачислять полученные средства на карты азербайджанских банков.

Оплата трансферта через «Золотую Корону» сегодня возможна:



наличными в пунктах обслуживания;



с банковской карты на сайте;



с банковской карты в приложении.



Какой способ выбрать, оформляя перевод денег из Владимира?

В настоящий момент в городе работают 15 точек участников сервиса Золотая Корона, осуществляющих отправку и выдачу переводов. Они достаточно удобно расположены, имеют комфортный график работы. Однако жителям отдаленных районов или тем, кто не укладывается с визитом в пункт обслуживания в стандартные часы работы, пожалуй, удобнее будет воспользоваться переводом денег через интернет.

Эта услуга представлена на сайте сервиса и в приложении для мобильных устройств. Их плюсы очевидны:



транзакцию можно оформить в любой момент суток;



все данные можно внести самостоятельно, а затем проконтролировать статус трансферта после отправки.



Опросы среди жителей Владимира показали, что главными качествами финансового инструмента, по их мнению, должны быть надежность/безопасность и высокая скорость совершения операций. Золотая Корона Денежные переводы отвечают этим критериям в полной мере.

На оформление трансферта у пользователя обычно уходит около 5 минут (это в большей мере зависит от навыков печати на клавиатуре или экране смартфона), а при использовании быстрого повтора трансферта еще меньше времени – до 2 минут. Вся транзакция – от старта оформления до получения - может занять несколько минут, так как трансферты Золотая Корона обладают одной из самых высоких скоростей в своем сегменте.

Вопрос безопасности перевода денег через интернет является приоритетным для всех платежных систем. Здесь в качестве аргумента можно привести тот факт, что Золотая Корона проходит регулярную сертификацию на соответствие высоким стандартам защищенности трансфертов. Все транзакции производятся в защищенном режиме и исключают доступ третьих лиц к сведениям о платеже, эта информация открыта только для двух участников операции: отправителя и адресата.

Денежные переводы в Азербайджан можно отправить без комиссии – это еще один плюс сервиса, который нередко упоминают его пользователи. В зависимости от выбора валюты оплаты и получения комиссия может быть от 0% до 1%.

Как рассчитать стоимость транзакции в Азербайджан через Золотую Корону?

В приложении Денежные переводы для Азербайджана представлены следующие виды валюты получения:



российский рубль;



азербайджанский манат;



доллар США;



евро.



Если оплата и получение происходят в одном и том же виде валюты (например, рубли – рубли), тариф на перевод составит 1% от суммы отправки (не менее 50 рублей). Если отправитель указывает в качестве валюты получения манаты, доллары или евро, а оплачивает транзакцию рублями (конвертирует трансферт по курсу Системы), тариф составит 0%.

Адресат в Азербайджане может зачислить полученные средства на карту, выданную азербайджанским банком. Информация о возможности зачисления должна быть представлена в самом приложении в виде кнопки, предлагающей зачислить трансферт на карту.

Получить отправленные средства наличными в Азербайджане можно в 1 585 точках участников сервиса.