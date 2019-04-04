В Калмыкии туристический сезон открыли запуском нового грантового проекта. Его реализовали с целью развития внутреннего и въездного туризма в Республике.

В Калмыкии туристический сезон открыли запуском нового грантового проекта. Его реализовали с целью развития внутреннего и въездного туризма в Республике.Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Сангаджи Убушеев получил грант главы Калмыкии на открытие гостевого дома. Называется он "В гостях у фермера". Дом расположен на животноводческой стоянке. Крестьянское хозяйство занимается разведением овец.В рамках рабочей поездки в Юстинский район Глава Республики Бату Хасиков в сопровождении местных чиновников побывал на открытии, сообщает телеканал "Россия 24".