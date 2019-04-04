Кокорин и Мамаев получат тюремный срок. Футболистам едва ли удастся вернуться в профессиональный спорт.

Кокорин и Мамаев получат тюремный срок. Футболистам едва ли удастся вернуться в профессиональный спорт.Насколько длительным будет заключение для Александраи Павла – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждетреальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются."Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, чтоКокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядетьпессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно – затрудняюсьсказать", – заявил журналистам представитель комитета по этике Российскогофутбольного союза Андрей Созин.Созин считает, что заключение окажется достаточно длительнымдля того, чтобы после освобождения смогли вернуться впрофессиональный футбол. Сравнивать этих спортсменов с легендарным игрокомсборной СССР Эдуардом Стрельцовым, которому также пришлось побывать в местах нестоль отдаленных, по мнению Созина, не имеет смысла."Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим встране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшимбомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина иМамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь этоотносится к Александру, которого мучает травма колена", – цитируетспортивного функционера RT.содержатся под стражей с с 8 октября 2018года. Осенью прошлого года футболисты устроили сразу две драки в центре Москвы,их жертвы с травмами были госпитализированы. 4 апреля суд продлил срок содержанияпод стражей нападающего питерского "Зенита" и полузащитника "Краснодара"до 25 сентября.