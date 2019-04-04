Кокорин и Мамаев получат тюремный срок. Футболистам едва ли удастся вернуться в профессиональный спорт.
Кокорин и Мамаев получат тюремный срок. Футболистам едва ли удастся вернуться в профессиональный спорт.
Насколько длительным будет заключение для Александра
и Павла – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждет
реальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются.
"Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что
Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть
пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно – затрудняюсь
сказать", – заявил журналистам представитель комитета по этике Российского
футбольного союза Андрей Созин.
Созин считает, что заключение окажется достаточно длительным
для того, чтобы после освобождения смогли вернуться в
профессиональный футбол. Сравнивать этих спортсменов с легендарным игроком
сборной СССР Эдуардом Стрельцовым, которому также пришлось побывать в местах не
столь отдаленных, по мнению Созина, не имеет смысла.
"Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим в
стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим
бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и
Мамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь это
относится к Александру, которого мучает травма колена", – цитирует
спортивного функционера RT.
содержатся под стражей с с 8 октября 2018
года. Осенью прошлого года футболисты устроили сразу две драки в центре Москвы,
их жертвы с травмами были госпитализированы. 4 апреля суд продлил срок содержания
под стражей нападающего питерского "Зенита" и полузащитника "Краснодара"
до 25 сентября.