Обновить хотят 50 километров дорожного полотна

Обновить хотят 50 километров дорожного полотнаФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» назвал все участки федеральной трассы М-7 «Волга», которые будут ремонтировать в этом году году. Всего в 2019-м работы проведут на 53 километрах дороги.Помимо работ, которые начались в феврале и марте, в том числе, рядом с посёлком Демидово и селом Ворша, с апреля дорожники начнут капитальный ремонт участка со 140 по 144 километр трассы. Планирует там и строительство разворотной петли.А в мае работы начнут на подъездной дороге к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода с 0 по 18 километр. Там полностью заменят изношенное покрытие, а также укрепят обочины, обновят тротуары и перильное ограждение, установят новые посадочные площадки, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут свежую разметку.Запланировали и замену покрытия на «южном обходе» областной столицы на участках с 169 по 174 километр и с 182 по 183 километр, а также на участке подъездной дороги к Иваново с 66 по 72 километр.Во второй половине года на пересечении федеральной трассы М-7 «Волга» с дорогой города Вязники – станции Вязники начнут возведение развязки в виде неполного «клеверного листа» с двухсторонними съездами. Завершат работы в 2020-м.К концу сезона планируют ввести в эксплуатацию участки, ремонт которых начали еще в прошлом году - с 10 по 21 километры в черте Владимира и 2 километра на подъезде к Покрову.На территории области появится 4 новых надземных пешеходных перехода на 96-м, 101-м, 174-м и 188-м километрах трассы, а также металлический модульный надземный переход на километре 101+161.