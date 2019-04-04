Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне. Девять дней назад бывший чемпион мира в легком весе объявил о своем уходе из спорта.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне. Девять дней назад бывший чемпион мира в легком весе объявил о своем уходе из спорта.Как и в случае с уходом, Макгрегор рассказал о своих намерениях на странице в социальной сети. "Я хочу двигаться дальше. Увидимся в октагоне", — написал ирландец. Таким образом, Конор дезавуировал свое прежнее решение покинуть смешанные единоборства.Это уже не первый подобный поступок ирландского бойца. 19 апреля 2016 года Макгрегор также объявлял о своем уходе. Но тогда он вернулся спустя три дня. На этот раз пауза Конора продлилась втрое дольше.