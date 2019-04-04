Ему грозит до двух лет лишения свободы

Ему грозит до двух лет лишения свободыВ Коврове местного жителя подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Факт несанкционированного вмешательства в работу газопровода задокументировал участковый уполномоченный полиции в марте этого года после того, как к нему обратились представители газовой службы.Выяснилось, что подача газа в частый дом подозреваемого блокировали за неуплату. Однако местный житель повторно самовольно подключился к системе газоснабжения. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.