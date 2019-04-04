Как не стать жертвами аферистов, предлагающих баснословные кредиты по невероятно низким процентам, об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Кредит на невероятных условияхКредит от 100 тысяч до миллиарда рублей под невероятные 1-2 %, практически не раздумывая, согласились взять 90 жителей Республики Хакасия, других регионов страны… и стали жертвами кредитного афериста.Улыбчивый офисный работник в безупречном костюме и с честными глазами умел найти подход к каждому «клиенту». Как полицейские раскрыли преступную схему?Где же ты, зоркое око?Работающая во многих российских городах АПК «Безопасный город» - хорошее подспорье для полицейских. Камеры наружного видеонаблюдения помогают в поиске преступников. Развита и система межрегионального взаимодействия.В Йошкар-Оле предстал перед судом злоумышленник, противоправные действия которого «засекли» цифровые установки в соседней области. Полицейские действовали оперативно. По информации коллег разыскали и задержали нижегородца, промышлявшего кражами дорогих мехов и ювелирных изделий.Альма-матер первоклассных сыщиков165 выпускников этого высшего учебного заведения системы МВД России получили звания высшего начальствующего состава правоохранительных органов, четверо удостоены звания Героя России, один - героя Советского Союза.Здесь учатся ребята из разных уголков нашей большой страны. Курсантов привлекает богатый опыт академии в подготовке сотрудников для оперативных служб.Наш корреспондент выяснил, как сейчас работает Омская академия МВД России, которая в этом году отмечает столетие.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 13, а также на интернет-странице издания.