Российские леса необходимо вернуть под контроль федерального правительства. Возможно, надо даже создать государственную корпорацию, которая будет следить за состоянием лесных ресурсов и зарабатывать на их использовании. Такую идею озвучил глава Рослесхоза Иван Валентик.

Российские леса необходимо вернуть под контроль федерального правительства. Возможно, необходимо даже создать государственную корпорацию, которая будет следить за состоянием лесных ресурсов и зарабатывать на их использовании. Такую идею озвучил глава Рослесхоза Иван Валентик в интервью газете "Коммерсант", посвященному реформе Лесного кодекса.Глава ведомства пояснил, что сейчас в стране арендованы 170 миллионов гектаров леса, где бизнес занимается заготовкой древесины и следит за состоянием лесных массивов. Еще около 80 миллионов гектаров отданы под другие нужды. Однако общая площадь лесных угодий России – это более миллиарда гектаров. Они тянут деньги из бюджета на свое содержание, хотя могли бы, наоборот, наполнять его.В качестве примера Валентик привел Финляндию, где уже существует государственная лесная корпорация. Она зарабатывает десятки миллионов евро в год и половину этой суммы отдает в казну. В функции корпорации входит заготовка, а самое главное — охрана и восстановление леса, на что и идут оставшиеся средства.Пока же в России лесами занимается региональная власть, рассказывает глава Рослесхоза, что привело к деградации контроля за богатствами страны. Если до 2006 года в системе управления лесами было задействовано 120 самолетов, то сейчас их осталось 8. В итоге количество актуальных данных по лесоустройству (границы, состав и состояние леса) упало до 15%.Возрождение полноценного контроля может дать реальные плоды уже сейчас, уверен Валентик. Это показал эксперимент в Иркутской области, где Рослесхоз объединил усилия с РЖД и таможней. Это позволило собирать наиболее полную и подробную информацию об использовании лесных ресурсов региона, что, в свою очередь, увеличило доход от них и сократило незаконную заготовку древесины с 5-6 миллионов кубометров (из 36 миллионов кубов общей заготовки) в 2012 году до 600 тысяч сейчас.Еще одним важным нововведением в Лесной кодекс может стать изменение стоимости аренды. На сегодняшний день цена одного кубометра древесины в среднем по России составляет 98 рублей, то есть всего 7-8% в структуре себестоимости конечной продукции. Для сравнения, в мире это соотношение достигает 40%. То есть стоимость использования леса можно поднять в несколько раз. Однако делать это нужно аккуратно, учитывая множество факторов. Иван Валентик считает, что необходимо отталкиваться от цены леса на бирже: если стоимость ресурса растет, то и аренда повышается, если снижается, соответственно, и плата за него государству тоже уменьшается.