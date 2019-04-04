Президент Белоруссии Александр Лукашенко что-то скрывает. Похоже, Батька знает, кто станет президентом Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко что-то скрывает. Похоже,Батька знает, кто станет президентом Украины.Лукашенко встречался в Минске с главой политсовета украинскойпартии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и поинтересовалсяего мнением о том, чего ждать от Украины. Но, похоже, белорусский президент итак уже все знает, ему даже известна фамилия будущего президента Незалежной.Перед встречей с Лукашенко Виктор Медведчук в шутку говорило том, что, в отличие от всех других граждан Украины, имеет уникальный шансточно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах. "Явспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта, где вам задали вопрос, и выанализировали, что может произойти", – пояснил политик.На той пресс-конференции Александр Лукашенко предсказал, чтово второй тур выйдут Порошенко и Зеленский. На Украине в начале марта ни одинполитолог не рискнул точно сказать, как закончится первый тур голосования. По даннымсоциологических опросов, первое место с конца января уверенно занял ВладимирЗеленский, а на втором и третьем месте последние недели перед голосованием былато лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, то действующий президент ПетрПорошенко.Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.Никто из 38 кандидатов не смог набрать половину голосов избирателей. Во второйтур, который пройдет 21 апреля, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующийпрезидент Петр Порошенко.