Лидер группы Машина времени раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей про питерский рок-клуб 80-х. Андрей Макаревич заявил, что это ахинея.

Лидер группы"Машина времени" раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей про питерский рок-клуб 80-х.Андрей Макаревич заявил, что это "ахинея".Свою реакциюна произведение музыкант выразил в Facebook. Он обрушился на книгу "Стингрейв стране чудес", в которой та рассказывает о советской рок-музыке."Я понимаю, что девичья памятьможет подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее?В общем, ставим крестик на девушке", – цитирует Андрея Макаревича . Особое негодованиепевца вызвали эпизоды с участием выступлений "Машины времени"."…Вдругнатыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на однойстранице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степенидостоверности", – приводит слова Андрея Макаревича . Музыкант добавил, что произведение следовало бы назвать"Сказки про 80-е".Отметим, что в опубликованном посте не стал сообщать, окаком именно произведении идет речь. Однако из открытых источников выяснилось,что в конце марта в России презентация книги была только у Джоанны Стингрей. Онаявляется не только писателем, но и певицей, актрисой, музыкальным продюсером иобщественным деятелем.Напомним, ранее нелестно высказалсяо низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80%населения Земли – идиоты. Себя жемузыкант причисляет к оставшимся 20%.