Лидер группы
Машина времени раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей про питерский рок-клуб 80-х.
Андрей Макаревич заявил, что это ахинея.
Лидер группы
"Машина времени" раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей про питерский рок-клуб 80-х.
Андрей Макаревич заявил, что это "ахинея".
Свою реакцию
на произведение музыкант выразил в Facebook. Он обрушился на книгу "Стингрей
в стране чудес", в которой та рассказывает о советской рок-музыке.
"Я понимаю, что девичья память
может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее?
В общем, ставим крестик на девушке", – цитирует Андрея Макаревича . Особое негодование
певца вызвали эпизоды с участием выступлений "Машины времени".
"…Вдруг
натыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на одной
странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени
достоверности", – приводит слова Андрея Макаревича . Музыкант добавил, что произведение следовало бы назвать
"Сказки про 80-е".
Отметим, что в опубликованном посте не стал сообщать, о
каком именно произведении идет речь. Однако из открытых источников выяснилось,
что в конце марта в России презентация книги была только у Джоанны Стингрей. Она
является не только писателем, но и певицей, актрисой, музыкальным продюсером и
общественным деятелем.
Напомним, ранее нелестно высказался
о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80%
населения Земли – идиоты. Себя же
музыкант причисляет к оставшимся 20%.