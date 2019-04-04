Руководство Манчестер Юнайтед планирует расстаться с несколькими футболистами после завершения сезона. Речь идет о пяти или шести игроках.

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с несколькими футболистами после завершения сезона. Речь идет о пяти или шести игроках.Уже точно известно, что не будет продлен контракт с полузащитником Антонио Валенсией. Скорее всего покинут команду Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Хуан Мата и Андер Эррера. Клуб хотел бы договориться с Эррерой о продолжение сотрудничество, но испанский легионер выдвинул слишком высокие встречные требования.Существует вероятность ухода вратаря Давида Де Хеа, до сих пор не продлившего контракт. Клуб не собирается расставаться с испанцем и попытается договориться с ним. В противном случае, "Манчестер Юнайтед" будет вынужден искать нового голкипера.