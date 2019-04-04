Герцогиня Сассекская с нетерпением ожидает появления на свет наследника. В отличие от своих предшественниц, Меган Маркл хочет, чтобы роды прошли в спокойной обстановке, без внимания назойливых папарацци.

Герцогиня Сассекская с нетерпением ожидает появления на свет наследника. В отличие от своих предшественниц, Меган Маркл хочет, чтобы роды прошли в спокойной обстановке, без внимания назойливых папарацци.По словам эксперта Эмили Эндрюс, королевская особа не собирается показывать малыша публике через несколько дней после родов. Она хочет, чтобы рождение ребенка прошло втайне от журналистов. Специалист отметила, что бывшая актриса нарушит важную традицию, которую установили еще принцесса Диана и Кейт Миддлтон.Эту мысль поддержал американский корреспондент Омид Скоби. Мужчина уточнил, что Меган Маркл активно продвигает феминистические идеи. "Она выступает против громких, пышных родов. Это не соответствует ее взглядам на мир", – приводит слова эксперта The Sun.Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская отказалась рожать в отделении Lindo Wing в госпитале Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети герцогини Кембриджской. Вместо этого она выбрала тихую больницу, которая находится недалеко от ее дома в Виндзоре." не хочет копировать Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Сассекские прекрасно знают, что публика жаждет увидеть их первенца. Однако малыш не будет прямым наследником трона, и потому супруги настояли на том, чтобы рождение прошло втайне от папарацци", – поделился источник, близкий к монаршей семье.