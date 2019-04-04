Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Скандально известная балерина рассказала о зависти родной матери и предательстве самых близких людей.

Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Скандально известная балерина рассказала о зависти родной матери и предательстве самых близких людей.Новым звездным гостем шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия Волочкова. Пикантности этой встрече прибавило то обстоятельство, что когда-то две блондинки близко общались, но потом расстались. Ксения Собчак утверждала, что Анастасия Волочкова отбила у нее любимого мужчину. Та, однако, опровергла ее слова, добавив, что вообще никогда с ней не дружила.Интервью получилось фееричным. Собчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещами. Она захотела переодеть балерину, чей стиль считает верхом пошлости и безвкусицы. В свою очередь, артистка заставила телеведущую попариться с ней в бане. За бокалом красного вина блондинки наконец разоткровенничались.Так, Анастасия Волочкова высказала претензии в адрес родной матери Тамары. Якобы та завидовала ее успеху в балете. "В какой-то момент я сказала ей: "Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать". Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, не стала. У нее не сложилась карьера", – рассказала Анастасия Волочкова.Вдобавок, по словам балерины, мать развела ее с любовником, влиятельным бизнесменом Сулейманом Керимовым, от которого та была беременна. Однако ребенка артистка потеряла. Рассказывая о выкидыше, Анастасия Волочкова расплакалась.Впрочем, балерине все же удалось родить ребенка. Дочь Ариадна появилась от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным, который якобы уже много лет не отдает ей взятые в долг три миллиона долларов. Сейчас девочке уже 13 лет и отношения у них, по словам Анастасии, непростые, потому что та бывает дерзкой, но она справляется. "Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь, лезла все время", – отметила Анастасия Волочкова.Впрочем, и тут якобы мать пытается навредить балерине. Настя сообщила, что родительница будто бы настраивает Ариадну против нее. "Мать пользуется моей дочерью. Она зомбирует ее. Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения. Я ей сказала: "Собрала свои вещи и уехала!". Бабушка конечно настраивает Аришу. Говорит, что для меня только мужчины важны и все", – поведала балерина. И сама себе противореча, Анастасия Волочкова заявила: "Меня предали мать, дочь и бывший муж".Получается, что в своем роскошном особняке балерина осталась совсем одна (прислуга не в счет). Но артистка не унывает. Она утверждает, что счастлива с неким мужчиной, лица которого не показывает. Однако злопыхатели убеждены, что Анастасия Волочкова просто придумала его.