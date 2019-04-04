После проведения расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737 MAX 8 Министерство транспорта Эфиопии рекомендовало компании Boeing проверить и пересмотреть системы контроля полета на лайнерах.

После проведения расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737 MAX 8 Министерство транспорта Эфиопии рекомендовало компании Boeing проверить и пересмотреть системы контроля полета на лайнерах."Пилоты следовали всем правилам и инструкциям, которые были обозначены производителем, однако не смогли сохранить контроль над самолетом", — рассказала министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.При этом она подчеркнула, что авиационные власти должны подтвердить, что производитель действительно уделил должное внимание проверке систем контроля полета до того, как выпускать самолеты в эксплуатацию, передает РИА Новости.Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта, погибли 157 человек. После этого полеты самолетов этой модели приостановили около 20 стран.Ранее расследующие причины катастрофы эксперты пришли к выводу, что ее причиной стал сбой в работе так называемой системе улучшения характеристик маневренности.