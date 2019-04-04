Ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обменивать не нужно, они останутся действительными, пояснили в Минтруде России. Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.

Ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обменивать не нужно. Они продолжат действовать. Об этом сообщили в Минтруде России."Они сохраняют свое действие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета", — подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве разъяснили, что теперь традиционные свидетельства выдаваться не будут. Вместо пластиковой карточки документ о регистрации в системе индивидуального учета будут направлять в форме электронного документа или на бумажном носителе по почте — по выбору гражданина. Поправки вступили в силу 1 апреля.При этом СНИЛС россияне должны будут предоставлять при обращении за государственными и муниципальными услугами. В этой части нормы не изменились, передает "Интерфакс".