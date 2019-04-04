Омские журналисты узнали о том, что многодетная мать Вера Бегун, которая в 2015 году устроила пикет у мэрии города, не желая переезжать из аварийного жилья в новую квартиру под ключ, оказалась похитительницей людей, угонщицей машин и сутенершей, организовавшей притон.

Омские журналисты узнали о том, что многодетная мать Вера Бегун, которая в 2015 году устроила пикет у мэрии города, не желая переезжать из аварийного жилья в новую квартиру "под ключ", оказалась похитительницей людей, угонщицей машин и сутенершей, организовавшей притон.В 2017 году ее осудили на три года за угон машин, однако теперь стало известно о том, что в отношении Бегун возбуждено еще 14 уголовных дел.В частности, она заставила Руслана — своего бывшего друга по детдому — изнасиловать девушку своего же брата за то, что он якобы намеревался отнять ее жилье.При этом сын Бегун снимал происходящее на видео. После того, как Руслан решил сдать Бегун полиции, она вывезла парня в лес, где издевалась над ним, заставила выкопать яму и лечь в нее.После этого вместе с подельниками Бегун откопала Руслана и привязала к дереву, намереваясь затем его утопить, но парень не выдержал издевательств и умер, пишет портал "Новый Омск".Вскрылись и другие преступления многодетной матери.Так, в 2016 году Бегун похитила бывшую приятельницу по детдому Полину и превратила ее в секс-рабыню, организовав притон в съемной квартире. Все деньги Бегун забирала себе.Через некоторое время Полине удалось сбежать, но в полицию она тогда решила не обращаться.Сейчас все уголовные дела в отношении Веры Бегун переданы в суд – всего они составили 32 тома. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.Дети Бегун живут с отцом в Крыму, куда он уехал еще до того, как женщина начала свою преступную деятельность.