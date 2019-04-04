В четверг Госдумой РФ принят закон, который позволяет многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю.

В четверг Госдумой РФ принят закон, который позволяет многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю, передает "Интерфакс".Предлагается распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог."Земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене. Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. Так, россияне уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров", — отметил спикер.Он подчеркнул, что многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу. Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.