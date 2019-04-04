Впервые за всю историю Чернорского флота на борту подводной лодки прошла хирургическая операция. Субмарина находилась в подводном положении, и осуществляла переход после завершения боевой подготовки.

Впервые за всю историю Чернорского флота на борту подводной лодки прошла хирургическая операция. Субмарина находилась в подводном положении, и осуществляла переход после завершения боевой подготовки. Срочная операция по удалению аппендикса потребовалась одному из моряков подлодки "Краснодар", сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу флота.Так как состояние больного продолжало ухудшаться, а доставить его в госпиталь быстро не представлялось возможным, командование решило провести операцию прямо на борту. Она длилась около четырех часов. Операционную комнату оборудовали в кают-компании.Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное. Сразу после прибытия подлодки в пункт базирования, его доставят в больницу.