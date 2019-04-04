Первый в России завод Mercedes-Benz в среду открывается в Подмосковье. Он построен в индустриальном парке Есипово в Солнечногорском районе.

Первый в России завод Mercedes-Benz в среду открывается в Подмосковье. Он построен в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорском районе.Президент России Владимир Путин приехал на торжественную церемонию открытия завода на отечественном автомобиле Aurus проекта "Кортеж", передает "Интерфакс".Как сообщалось, Путин пересел на российский Aurus (Au Rus — "русское золото") Senat Limousine еще в прошлом году. Президент впервые проехал на нем по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая прямо из рабочего кабинета в резиденции.Завод будет выпускать по 25 тысяч легковых автомобилей в год. При полной загрузке предприятия число рабочих мест превысит 1 тысячу, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.