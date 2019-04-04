С 9 по 16 июня в Сочи состоится юбилейный кинофестиваль Кинотавр. Он будет тридцатым по счету, и организаторы решили немного разнообразить программу. В этом году в рамках фестиваля впервые пройдет форум киношкол.

С 9 по 16 июня в Сочи состоится юбилейный кинофестиваль "Кинотавр". Он будет тридцатым по счету, и организаторы решили немного разнообразить программу. В этом году в рамках фестиваля впервые пройдет форум киношкол. Его участники смогут обсудить направления развития российского кинообразования и определить его основные ориентиры. В мероприятии примут участие 7 ведущих отечественных школ кино.Показы по традиции пройдут в Зимнем театре. В рамках "Кинотавра" состоятся конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также внеконкурсная программа "Кино на площади". Кроме того, планируется ряд мероприятий и проектов, посвященных юбилею фестиваля, сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.