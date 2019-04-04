Проверку проводили сразу несколько ведомств

Проверку проводили сразу несколько ведомствНа заводе «Биотум» провели комплексную проверку, чтобы выяснить, соответствует ли он нормам экологических требований.Госстройнадзор установил, что все здания предприятия построены законно, во время их постройки соблюдали проектную документацию. Специалисты Роспотребнадзора также не выявили никаких нарушений. Ведомство собирало до 100 проб атмосферного воздуха и воды. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в области рабочей зоны не установили.В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также отметили, что после проверки независимой лабораторией проб, взятых на заводе, нарушений не было.«Многие высказывают опасения по работе завода «Биотум». На сегодняшней день после всех проверок нарушений не выявили. Если что-то изменится – мы об этом узнаем», – подчеркнул врио заместителя главы региона Максим Брусенцов.На «Биотуме» работает 120 человек, до конца года планируют увеличить штат до 180 человек. Завод производит строительные материалы для дорожной отрасли и градостроительства.