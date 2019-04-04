В Никулинском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу о 20 миллионах рублей, которые, как утверждают адвокаты, хоккеист Александр Фролов выплатил за половину четырехкомнатной квартиры Юлии Началовой. Оказалось, несмотря на давление общественности. спортсмен не намерен отступать.

В Никулинском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу о 20 миллионах рублей, которые, как утверждают адвокаты, хоккеист Александр Фролов выплатил за половину четырехкомнатной квартиры Юлии Началовой. Оказалось, несмотря на давление общественности. спортсмен не намерен отступать.Еще при жизни Юлии Началовой Александр Фролов пытался в судебном порядке доказать, что выплатил 20 миллионов рублей за половину ее элитных апартаментов. По словам юристов хоккеиста, деньги за долю квартиры он передал певице под расписку. Когда Юлия Началова умерла,общественность начала давить на него в надежде, что он откажется от судов с ее наследниками, первая из которых 12-летняя дочь Вера. Но не тут-то было.На первом заседании судья вынесла решение о приостановке процесса до определения правопреемников Певицы. Это займет шесть месяцев. Примечательно, что сам Александр Фролов на суд не явился. Адвокат со стороны Юлии Началовой Максим Суров признался, что они надеялись на отмену иска. Однако этого не произошло. По его словам, сторона Александра Фролова хочетпризнать договор цессии (сделка по передачи какого-либо материального обязательства) не действительным на сегодняшний день."Много было сказано со стороны Александра. Он говорил: "Я сяду за стол переговоров" и так далее. Но на сегодняшний день мы видим, он не приезжает в Россию, за него ходит адвокат, который решает эти вопросы", – цитирует адвоката Максима Сурова .Если же правопреемником все же признают ее дочь Веру, то интересы 12-летней девочки в суде будет представлять ее отец Евгений Алдонин. Именно он является опекуном. Напомним, умерла 16 марта из-за обширного сепсиса.