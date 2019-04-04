Известный кинорежиссер ушел из жизни на 89-м году. Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти артиста.
Известный кинорежиссер ушел из жизни на 89-м году. Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти артиста.
Жена кинорежиссера сообщила, что он скончался от остановки сердца. Врачи до конца боролись за жизнь артиста.
В ночь на 24 февраля Георгий Данелия почувствовал себя плохо, родственники сразу вызвали медиков. Мужчина был доставлен в московскую больницу с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому.
В середине марта Галина
Юркова-Данелия
сообщила журналистам, что режиссер стал чувствовать себя лучше. Несмотря на это артист продолжал оставаться под присмотром врачей, передает .
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал трагическое известие. Он отметил, что Георгий Данелия принадлежит к старой классической школе. Режиссер умел объединять в своих работах печаль и радость.
"Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль – на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире", – цитирует чиновника .
Напомним, режиссер прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон". В 1989 году получил звание Народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского киноискусства. Также он был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней.