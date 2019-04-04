Известный кинорежиссер ушел из жизни на 89-м году. Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти артиста.

Известный кинорежиссер ушел из жизни на 89-м году. Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти артиста.Жена кинорежиссера сообщила, что он скончался от остановки сердца. Врачи до конца боролись за жизнь артиста.В ночь на 24 февраля Георгий Данелия почувствовал себя плохо, родственники сразу вызвали медиков. Мужчина был доставлен в московскую больницу с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому.В середине марта ГалинаЮркова-Данелиясообщила журналистам, что режиссер стал чувствовать себя лучше. Несмотря на это артист продолжал оставаться под присмотром врачей, передает .Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал трагическое известие. Он отметил, что Георгий Данелия принадлежит к старой классической школе. Режиссер умел объединять в своих работах печаль и радость."Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль – на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире", – цитирует чиновника .Напомним, режиссер прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон". В 1989 году получил звание Народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского киноискусства. Также он был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней.