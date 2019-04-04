Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства 20 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства 20 марта.Токаев прибыл по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Спецборт приземлился в аэропорту Внуково-2. Токаева встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, глава российского диппредставительства в республике Алексей Бородавкин, глава Департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля, Путин и Токаев обсудят двусторонние отношения, перспективы интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы региональной повестки дня.Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно сложил с себя полномочия главы государства 19 марта. На следующий день Токаев, который был спикером Сената, принял присягу и вступил в должность президента страны. Одним из первых своих указов он переименовал столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. При этом жители города сохранят прежнее название — "астанинцы".