Сегодня во Владивостоке припаркованный автомобиль ушел под асфальт из-за внезапного прорыва на теплотрассе. Пострадала еще одна машина — ее поцарапало выбросом щебня вперемежку с горячей водой. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента.

Сегодня во Владивостоке припаркованный автомобиль ушел под асфальт из-за внезапного прорыва на теплотрассе. Пострадала еще одна машина — ее поцарапало выбросами.Инцидент произошел 3 апреля днем на Океанском проспекте. По словам очевидцев, из-под земли ударила струя дымящегося кипятка вперемежку со щебнем. Асфальт ушел под землю, вместе с ним в образовавшуюся яму попал и припаркованный легковой автомобиль. "Нырнула в кипяток!" — прокомментировал очевидец, снявший последствия инцидента на видео.Прорыв теплотрассы затронул и подземный пешеходный переход, туннели которого наполнились горячей водой и паром.Сотрудникам МЧС и аварийной службы пришлось перекрыть дорогу на короткое время. К вечеру последствия инцидента были ликвидированы. В результате происшествия никто не пострадал.