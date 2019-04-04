Андрей Норкин находится под наблюдением врачей. Ведущий программы Место встречи на НТВ покинул эфир, так как почувствовал себя плохо.

Андрей Норкин находится под наблюдением врачей. Ведущийпрограммы "Место встречи" на НТВ покинул эфир, так как почувствовалсебя плохо.перенес гипертонический криз, вызванныйстрессом. Об этом сообщила журналистам супруга телеведущего Юлия."У Андрея случился гипертонический криз, стресс на фонесахарного диабета. Сейчас он в больнице. Врачи вообще запретили говорить ему потелефону. Я только что от него, у Андрея очень высокое давление", -приводит слова Юлии Норкиной издание "Московский комсомолец".Программа, которая транслировалась 2 апреля, была посвящена,в частности, итогам президентских выборов на Украине, а также последствиямантироссийских санкций для Европы. Программа длится 2 часа. Однако Андрей Норкинна этот раз был в эфире менее 20 минут.Среди криков приглашенных экспертов, которые по обыкновениюэмоционально спорили о будущем Незалежной, едва слышно прозвучали слова о том, что он "не намерен участвовать в этом спектакле". После чеготелеведущий покинул студию.После рекламной паузы один из гостей студии Александр Гурновнапомнил зрителям, что место встречи изменить нельзя. "Но иногда можнопоменять ведущего", – добавил журналист.Пресс-служба НТВ позже объяснила, чтопочувствовал себя плохо во время эфира. Телеведущий на больничном, пока вести ток-шоубудет журналист Иван Трушкин. Отметим, что Трушкин после первой же программыпризнал, что удивлен – как Андрей Норкин выдерживает такое эмоциональнонапряжение.