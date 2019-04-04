Российская спортсменка Анна Погорилая раскритиковала показательный номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием. По мнению девушки, подобные выступления неприемлемы для фигурного катания.

Российская спортсменка Анна Погорилая раскритиковала показательный номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием. По мнению девушки, подобные выступления неприемлемы для фигурного катания.В конце марта Анна Погорилая призналась, что не понимает, почему поклонники с одобрением отнеслись к выступлению Елизаветы Туктамышевой на серии турниров Гран-при. Девушка осудила откровенный номер фигуристки.Она отметила, что никогда бы не разделась на льду, потому что уважает себя. Фигуристка добавила, что ей было бы некомфортно, если бы ее будущий ребенок увидел такой номер.Сразу после этого заявления ученица Алексея Мишина опубликовала ответ на странице в Twitter. Она попросила спортсменку не беспокоиться о ее будущих детях, потому что она научит "их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей", передает сайт "".Теперь в конфликте фигуристок наметился новый поворот. Во время недавнего интервью Анна Погорилая вновь обрушилась с критикой на . Когда репортер сказал, что показательный 22-летней спортсменки на турнире Гран-При выглядел эффектно, собеседница возразила ему.По ее мнению, фигуристка не должна показывать нижнее белье публике. "Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?", – приводит ее слова Sport24. Теперь поклонники ждут, что на это ответит ученица Алексея Мишина.