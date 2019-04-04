Ведущая телеканала Россия 1 Ольга Скабеева заявила о своей готовности провести предвыборный спарринг кандидатов на пост президента Украины – комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Свой гонорар она пообещала перевести МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины.

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила о своей готовности провести предвыборный спарринг кандидатов на пост президента Украины – комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.Ранее сообщалось, что он принял вызов артиста и согласился на публичные дебаты на киевском стадионе "Олимпийский", а не в телестудии, как того требует закон.Написав в своем "Твиттере", что она готова стать ведущей этих дебатов, Скабеева добавила: "Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови".Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро ОлексЁйович и Володимир Олександрович,- ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. pic.twitter.com/iNz2tTGXhj— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 апреля 2019 г.Российская телеведущая также пообещала перевести свой гонорар "МВФ в счет оплаты внешнего долга Украины".Ранее, еще до выборов президента на Украине Ольга Скабеева в шутку заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины. Этот ее "предвыборный" ролик под лозунгом "Кто, если не я?" вызвал бурную реакцию в Интернете.До президентских выборов на Украине осталось всего 9 дней. Нужно определяться. Мой предвыборный ролик!