Потерпевший сообщил, что на Мясницкой улице неизвестные похитили у него из кармана куртки несколько банковских карт, а также денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабежеВ полицию с заявлением обратился 28-летний житель столицы. Он сообщил, что на Мясницкой улице неизвестные похитили у него из кармана куртки несколько банковских карт, а также денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Солянском проезде задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний ранее неоднократно судимый приезжий из ближнего зарубежья и 37-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных обращаться по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»)Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60