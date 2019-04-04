К девушкам одошел неизвестный молодой человек и неожиданно вырвал из рук одной из них мобильный телефон, после чего убежал...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона путем грабежа.В полицию поступило заявление от 27-летней москвички. По ее словам, она находилась с подругой на улице около одного из заведений на Славянской площади. К ним подошел неизвестный молодой человек и неожиданно вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего убежал. Материальный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60