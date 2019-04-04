Наркотические средства злоумышленник планировал оставлять в тайниках-закладках с целью дальнейшего сбыта на территории округа...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники на Проспекте Вернадского задержали 25-летнего приезжего по подозрению в попытке сбыта наркотического средства. В ходе личного досмотра у молодого человека были обнаружены и изъяты 36 полимерных свертков с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 100 граммов.Установлено, что наркотические средства злоумышленник планировал оставлять в тайниках-закладках с целью дальнейшего сбыта на территории округа.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93