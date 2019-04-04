В штабе кандидата Юрия Бойко заявили - у них есть доказательства, что конкуренты подкупали избирателей и активно использовали административный ресурс. Информацию пообещали также довести до общего сведения через СМИ.

В штабе кандидата Юрия Бойко заявили — у них есть доказательства, что конкуренты подкупали избирателей и активно использовали административный ресурс. Информацию пообещали также довести до общего сведения через СМИ.По данным штаба, особенно активно в пользу действующего президента его представители работали на так называемых "спецучастках". Это территория воинских частей. Есть также факты вброса бюллетеней и подделки сведений о явке избирателей, отмечает телеканал "Россия 24".