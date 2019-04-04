Василий Уткин нелестно высказался о работе известной телеведущей. По словам журналиста, Тина Канделаки занимает не свое место.

Василий Уткин нелестно высказался о работе известнойтелеведущей. По словам журналиста, Тина Канделаки занимает не свое место.Василий Уткин стал героем YouTube–проекта "А поговорить". В интервьюжурналист объяснил, почему именно Тина Канделаки заняла руководящий пост наспортивном телеканале "Матч ТВ".Он отметил, что назначение Канделаки – это, мягко говоря, неочень хорошее кадровое решение. При этом Василий намекнул, что кумовство – проблемане только для "Матч ТВ"."Потому что она карьеристка. Профессиональная карьеристка. Отом, что назначение Тины Канделаки просто постыдно, я написал сразу же. Да, япотом согласился работать на этом канале, но я не вижу в этом ничегоунизительного и имею полное право сказать, что дал им шанс", – сказал Уткин.По его мнению, в глубоко профессиональную среду попал человек,который ничего не понимает в спорте. По словам Василия, Тина за время своейработы на "Матч ТВ", даже не попыталась узнать что-нибудь о предмете."Она в полном согласии с самой собой. Сейчас она остается надолжности генпродюсера, поэтому у нее в подчинении два или три человека. Некудадевушку деть. Она ни за что не отвечает", – рассудил Василий Уткин.Напомним, что вчера, 3 апреля, стало известно о нападении нажурналиста. Василий Уткин рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицоперцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Меж тем ранее в прессе говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной РоссииСтаниславом Черчесовым.