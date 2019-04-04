Василий Уткин нелестно высказался о работе известной
телеведущей. По словам журналиста, Тина Канделаки занимает не свое место.
Василий Уткин нелестно высказался о работе известной
телеведущей. По словам журналиста, Тина Канделаки занимает не свое место.
Василий Уткин стал героем YouTube–проекта "А поговорить". В интервью
журналист объяснил, почему именно Тина Канделаки заняла руководящий пост на
спортивном телеканале "Матч ТВ".
Он отметил, что назначение Канделаки – это, мягко говоря, не
очень хорошее кадровое решение. При этом Василий намекнул, что кумовство – проблема
не только для "Матч ТВ".
"Потому что она карьеристка. Профессиональная карьеристка. О
том, что назначение Тины Канделаки просто постыдно, я написал сразу же. Да, я
потом согласился работать на этом канале, но я не вижу в этом ничего
унизительного и имею полное право сказать, что дал им шанс", – сказал Уткин.
По его мнению, в глубоко профессиональную среду попал человек,
который ничего не понимает в спорте. По словам Василия, Тина за время своей
работы на "Матч ТВ", даже не попыталась узнать что-нибудь о предмете.
"Она в полном согласии с самой собой. Сейчас она остается на
должности генпродюсера, поэтому у нее в подчинении два или три человека. Некуда
девушку деть. Она ни за что не отвечает", – рассудил Василий Уткин.
Напомним, что вчера, 3 апреля, стало известно о нападении на
журналиста. Василий Уткин рассказал, что злоумышленник распылил ему в лицо
перцовый газ "Черемуха", пострадал левый глаз. Меж тем ранее в прессе говорили о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России
Станиславом Черчесовым.