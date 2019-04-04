На телеведущую пожаловались генеральному директору Первого канала Константину
Эрнсту. Поводом стало то, что
Елена Малышева обидела остеопатов.
На телеведущую пожаловались генеральному директору Первого канала Константину
Эрнсту. Поводом стало то, что
Елена Малышева обидела остеопатов.
остеопатии
Северо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинских
наук Дмитрий Мохов. Его возмутило то, что Елена Малышева назвала остеопатов
представителями несуществующей медицинской специальности.
Врач
обратился к руководству Первого канала с просьбой опровергнуть слова
ведущей программы "Жить здорово!". Копию письма Мохов опубликовал в Facebook.
Дмитрий Мохов обвинил Елену Малышеву
в непрофессионализме, передает
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