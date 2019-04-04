На телеведущую пожаловались генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Поводом стало то, что Елена Малышева обидела остеопатов.

На телеведущую пожаловались генеральному директору Первого канала КонстантинуЭрнсту. Поводом стало то, чтоЕлена Малышева обидела остеопатов.остеопатииСеверо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинскихнаук Дмитрий Мохов. Его возмутило то, что Елена Малышева назвала остеопатовпредставителями несуществующей медицинской специальности.Врачобратился к руководству Первого канала с просьбой опровергнуть словаведущей программы "Жить здорово!". Копию письма Мохов опубликовал в Facebook.Дмитрий Мохов обвинил Елену Малышевув непрофессионализме, передаетМатериал дополняется