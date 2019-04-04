Столичный стадион Динамо сможет принять матч российской премьер-лиги в конце мая. К тому времени на арене будет подготовлен новый качественный газон.

Столичный стадион "Динамо" сможет принять матч российской премьер-лиги в конце мая. К тому времени на арене будет подготовлен новый качественный газон.Планировалось, что отстроенный заново стадион сможет принимать матчи Российской премьер-лиги уже в марте. Однако газон оказался не пригоден, и ему потребовалась замена. Процесс замены газона и подготовки нового травяного покрова займет около двух месяцев. Таким образом, стадион "Динамо" сможет принимать матчи с мая, сообщает ТАСС.Также стало известно, что матч за Суперкубок России пройдет на динамовской арене. Матч между чемпионом России и обладателем Кубка запланирован на 6 июля.