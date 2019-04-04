Во дворе дома к женщине сзади подбежали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего выхватили из рук сумку с личными и вещами и деньгами и скрылись с места происшествия...

Оперативники ОМВД России по району Люблино задержали двоих приезжих по подозрению в грабеже.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о грабеже. Потерпевшая рассказала, что во дворе дома на Ставропольской улице к ней сзади подбежали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего выхватили из рук сумку с личными и вещами и деньгами и скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Таганрогской улице. Ими оказались приезжие 27-ми и 33-х лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18