Петр Порошенко играет по сценарию Владимира Зеленского.
Технологи действующего президента Украины проигрывают своим коллегам из штаба победившего
в первом туре кандидата.
Петр Порошенко играет по сценарию Владимира Зеленского.
Технологи действующего президента Украины проигрывают своим коллегам из штаба победившего
в первом туре кандидата.
и Владимиру Зеленскому предстоит "пописать
на брудершафт". Действующий украинский президент принял вызов на дебаты от
своего оппонента – и даже попытался присвоить себе авторство идеи об
обязательном тесте на наркотики и алкоголь. Однако в действительности Порошенко
следует туда, куда ведет его Зеленский.
"Владимир Зеленский успешно перетаскивает на комфортную
ему территорию Петра Порошенко. Технологи у Зеленского пока справляются со
своей работой куда круче и креативнее. Стадион, запрос справки от нарколога,
отказ от риторики "клоун и марионетка". Ему ставят ультиматум за
ультиматумом, и он на них реагирует", – комментирует борьбу вышедших во
второй тур президентских выборов кандидатов эксперт совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, выглядит ведомым – причем
не имеющим представления о том, куда именно его ведут.
Даже по роликам, которые опубликовали штабы кандидатов,
можно оценить работу технологов, продолжает Манукян. "У Зеленского в
ролике вокруг весна и зелень, динамичное развитие, а у Порошенко – тьма и пафос плюс во второй части – абсолютно неподходящая музыка, да и затянуто все. За этот
раунд технологам Зеленского можно поставить три плюса, а технологам Порошенко – жирный минус", – сказал эксперт "Дни.ру". Манукян подчеркивает,
что позиция у Петра Порошенко заведомо проигрышная.
Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21 апреля.
Напомним, Владимир Зеленский предложил провести дебаты на крупнейшем стадионе Киева "Олимпийский". Артист бросил вызов сопернику, фактически не оставив тому выбора – действующий президент согласился.