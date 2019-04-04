Петр Порошенко играет по сценарию Владимира Зеленского. Технологи действующего президента Украины проигрывают своим коллегам из штаба победившего в первом туре кандидата.

Петр Порошенко играет по сценарию Владимира Зеленского.Технологи действующего президента Украины проигрывают своим коллегам из штаба победившегов первом туре кандидата.и Владимиру Зеленскому предстоит "пописатьна брудершафт". Действующий украинский президент принял вызов на дебаты отсвоего оппонента – и даже попытался присвоить себе авторство идеи обобязательном тесте на наркотики и алкоголь. Однако в действительности Порошенкоследует туда, куда ведет его Зеленский."Владимир Зеленский успешно перетаскивает на комфортнуюему территорию Петра Порошенко. Технологи у Зеленского пока справляются сосвоей работой куда круче и креативнее. Стадион, запрос справки от нарколога,отказ от риторики "клоун и марионетка". Ему ставят ультиматум заультиматумом, и он на них реагирует", – комментирует борьбу вышедших вовторой тур президентских выборов кандидатов эксперт совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, выглядит ведомым – причемне имеющим представления о том, куда именно его ведут.Даже по роликам, которые опубликовали штабы кандидатов,можно оценить работу технологов, продолжает Манукян. "У Зеленского вролике вокруг весна и зелень, динамичное развитие, а у Порошенко – тьма и пафос плюс во второй части – абсолютно неподходящая музыка, да и затянуто все. За этотраунд технологам Зеленского можно поставить три плюса, а технологам Порошенко – жирный минус", – сказал эксперт "Дни.ру". Манукян подчеркивает,что позиция у Петра Порошенко заведомо проигрышная.Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21 апреля.Напомним, Владимир Зеленский предложил провести дебаты на крупнейшем стадионе Киева "Олимпийский". Артист бросил вызов сопернику, фактически не оставив тому выбора – действующий президент согласился.