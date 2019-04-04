Прошедший во второй тур выборов кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидирующим в первом туре главой партии Слуга народа Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии, как то предписывает закон.

Прошедший во второй тур выборов кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидирующим в первом туре главой партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским на стадионе, а не в телестудии, как то предписывает закон.Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский заявил, что принимает вызов Петра Порошенко провести перед вторым туром выборов дебаты. При этом лидер президентской гонки выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе "Олимпийский" в Киеве и дал на раздумье Порошенко сутки, напоминает РИА Новости.Ранее депутат от "Блока Петра Порошенко" Мария Ионова заявляла, что действующий президент Украины не будет принимать участие в дебатах на стадионе — встреча оппонентов возможна в телестудии. Сам Порошенко по этому поводу устроил голосование в своем Telegram-канале. В соответствии с украинским законодательством, предвыборные дебаты проводятся в прямом телеэфире в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами.Как сообщалось, голосование по выборам президента Украины прошло 31 марта. По данным Центризбиркома, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур голосования пройдет 21 апреля, в нем примут участие набравшие большинство голосов кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.