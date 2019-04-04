Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала о самочувствии
дочери умершей певицы Юлии Началовой. По ее словам, Вера Алдонина вернулась к
учебе.
Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала о самочувствии
дочери умершей певицы Юлии Началовой. По ее словам, Вера Алдонина вернулась к
учебе.
За судьбой 12-летней Веры следит вся страна. Многие переживают
за судьбу осиротевшей дочери Юлии Началовой.
Родственники артистки оберегают наследницу звезды от лишних
стрессов, поэтому о жизни девочки мало что известно. Меж тем менеджер
певицы Анна Исаева вскользь отметила, что Вера вернулась в школу.
Более того, звездный отпрыск приносит домой одни пятерки.
К слову, это не единственная тема, которую обсуждают в Сети. Фанаты
Юлии Началовой дискутируют по поводу страницы артистки в Instagram. Одни
предлагают закрыть аккаунт, другие требуют передать учетные данные дочери
вокалистки, третьи уверены, что новости должны публиковаться родственниками
звезды или ее пресс-секретарем.
Анна Исаева включилась в это обсуждение. Она сообщила, что
из-за череды печальных событий у близких не было времени разбираться с соцсетями
. Им было не до этого.
"Хоть бы хоть некролог написали на ее странице! Нормально
закрыли ее, оформили, фото с черной лентой поставили. Понятно, что за это не
заплатят, но по-человечески было бы красиво", – пишут комментарии поклонники .
"Я ее страницу никогда не вела, мне за это и не платили. Есть
отдельно работающие айтишники. И им не заплатят. Дай вам Бог, чтобы вам лично
везде платили и сполна. А что касается ее Instagram, то приняли решение сделать
эту страницу страницей памяти. Всем добра и света. И никогда не считайте чужих
денег", – ответила взволнованным интернет-обывателям Исаева. Об этом сообщает .