Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала о самочувствии дочери умершей певицы Юлии Началовой. По ее словам, Вера Алдонина вернулась к учебе.

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала о самочувствиидочери умершей певицы Юлии Началовой. По ее словам, Вера Алдонина вернулась кучебе.За судьбой 12-летней Веры следит вся страна. Многие переживаютза судьбу осиротевшей дочери Юлии Началовой.Родственники артистки оберегают наследницу звезды от лишнихстрессов, поэтому о жизни девочки мало что известно. Меж тем менеджерпевицы Анна Исаева вскользь отметила, что Вера вернулась в школу.Более того, звездный отпрыск приносит домой одни пятерки.К слову, это не единственная тема, которую обсуждают в Сети. ФанатыЮлии Началовой дискутируют по поводу страницы артистки в Instagram. Однипредлагают закрыть аккаунт, другие требуют передать учетные данные дочеривокалистки, третьи уверены, что новости должны публиковаться родственникамизвезды или ее пресс-секретарем.Анна Исаева включилась в это обсуждение. Она сообщила, чтоиз-за череды печальных событий у близких не было времени разбираться с соцсетями. Им было не до этого."Хоть бы хоть некролог написали на ее странице! Нормальнозакрыли ее, оформили, фото с черной лентой поставили. Понятно, что за это незаплатят, но по-человечески было бы красиво", – пишут комментарии поклонники ."Я ее страницу никогда не вела, мне за это и не платили. Естьотдельно работающие айтишники. И им не заплатят. Дай вам Бог, чтобы вам личновезде платили и сполна. А что касается ее Instagram, то приняли решение сделатьэту страницу страницей памяти. Всем добра и света. И никогда не считайте чужихденег", – ответила взволнованным интернет-обывателям Исаева. Об этом сообщает .