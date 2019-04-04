Над мальчиками в России нависла серьезная угроза. Чрезмерная
забота со стороны матерей может превратить их в девочек.
Над мальчиками в России нависла серьезная угроза. Чрезмерная
забота со стороны матерей может превратить их в девочек.
Служба в армии вовсе не так страшна, как это представляют
себе многие российские женщины. Гораздо большую для представляет чрезмерная опека, которой они окружают свое единственное чадо. Это
негативно отражается на психическом состоянии юноши.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов похвалил родителей, которые
без страха отправляют сыновей на службу.
"Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нет, питание
превосходное – и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается сто дней до
приказа. Вообще, это просто молниеносно", – приводит слова
священнослужителя телеканал "360".
Отец Димитрий Смирнов отметил, что мать с радостью
отправляет сына в армию, когда он у нее уже шестой. Поэтому рожать нужно
больше, а бояться меньше.
Священнослужитель еще раз подчеркнул, что излишняя опека и
постоянные опасения матерей за своих детей не приносят последним пользу. Более
того – из-за этого над в России нависла . Если мать всеми
силами ограждает своего сына от армейской службы – думая, что там "кто-то
его обидит" – юноша теряет мужскую идентичность.