Над мальчиками в России нависла серьезная угроза. Чрезмерная забота со стороны матерей может превратить их в девочек.

Над мальчиками в России нависла серьезная угроза. Чрезмернаязабота со стороны матерей может превратить их в девочек.Служба в армии вовсе не так страшна, как это представляютсебе многие российские женщины. Гораздо большую для представляет чрезмерная опека, которой они окружают свое единственное чадо. Этонегативно отражается на психическом состоянии юноши.Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защитыматеринства и детства протоиерей Димитрий Смирнов похвалил родителей, которыебез страха отправляют сыновей на службу."Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нет, питаниепревосходное – и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается сто дней доприказа. Вообще, это просто молниеносно", – приводит словасвященнослужителя телеканал "360".Отец Димитрий Смирнов отметил, что мать с радостьюотправляет сына в армию, когда он у нее уже шестой. Поэтому рожать нужнобольше, а бояться меньше.Священнослужитель еще раз подчеркнул, что излишняя опека ипостоянные опасения матерей за своих детей не приносят последним пользу. Болеетого – из-за этого над в России нависла . Если мать всемисилами ограждает своего сына от армейской службы – думая, что там "кто-тоего обидит" – юноша теряет мужскую идентичность.